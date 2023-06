Maltempo: Meloni, ‘tavolo permanente in attesa commissario, coordinamento a Musumeci’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Questo è un tavolo operativo che serve per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni, per discutere su cosa fare e su come agire al meglio. Sarà un tavolo permanente che, in attesa della definizione della struttura commissariale, sarà coordinato all’interno del governo dal ministro Musumeci”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giorgia Meloni all’incontro, in corso a Palazzo Chigi, tra il governo con i presidenti delle Regioni, delle Province e i sindaci dei comuni alluvionati.