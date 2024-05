Maltempo: Messina (Fdi), ‘parole Lollobrigida strumentalizzate’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Le parole del ministro Lollobrigida pronunciate ieri al Question time in tema di siccità sono state estrapolate dal contesto e strumentalizzate dalla solita sinistra che, mancando di qualsivoglia proposta politica, sfrutta la polemica per farsi campagna elettorale”. Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina.

“Il ministro – spiega Messina – stava rispondendo al senatore Bergesio in merito alla situazione dei comparti vitivinicoli della regione Piemonte. La prova dell’attenzione posta dal governo, e in particolare dal ministro dell’Agricoltura, alla Sicilia e al sud in generale è il fatto che il G7 si terrà proprio a Siracusa. Il governo ha investito ingenti risorse per contrastare la piaga della siccità anche in Sicilia definita più volte dal ministro Lollobrigida ‘drammatica’”.