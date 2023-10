Maltempo: Milano, allerta fino a domattina per rischio temporali

Ottobre 21, 2023

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – Prosegue fino a domattina, domenica 22 ottobre, l’allerta meteo gialla (rischio ordinario) diramata dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia a causa della perturbazione che sta interessando anche Milano.

“L’allerta riguarda il rischio idrogeologico, idraulico e la possibilità di temporali. Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento” si evidenzia nella nota di Palazzo Marino.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.