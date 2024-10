Maltempo: Musumeci, ‘film già visto, ora fare prevenzione’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “In questi giorni assistiamo a un film già visto, il risultato di 80 anni in cui l’Italia non ha mai fatto prevenzione o se l’ha fatta è stata superficiale. La protezione civile ha una leadership internazionale, ma se guardiamo all’Italia si pensa alla condizione d’emergenza. Invece, come diceva il fondatore Giuseppe Zamberletti, la protezione civile è nata non per soccorrere il cittadino da sotto le macerie, ma per evitare che ci finisca. E’ l’apologia della prevenzione”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, parlando durante il panel ‘Mediterraneo, una centralità da ritrovare’, nel corso della conferenza organizzata da Adnkronos/Eurofocus ‘La nuova Commissione Ue: un accento su Difesa, Mediterraneo e Housing’.

“Serve un cambiamento culturale – propone Musumeci – Se i disastri possono essere contenuti nei loro effetti dobbiamo fare prevenzione, sia strutturale che non strutturale, facendo quindi per quest’ultimo aspetto, anche formazione nelle scuole. E’ un processo lungo, una programmazione decennale o quindicinale e che costa qualche miliardo, da recuperare fra le risorse investite ma che sono polverizzate. Meloni ha dato 1 miliardo dal Pnrr per la messa in sicurezza del territorio. Spero che dove c’è, la risorsa possa essere impegnata fino all’ultimo centesimo. E’ una battaglia lunga e dobbiamo impegnarci tutti, sia nel pubblico che nel privato”.