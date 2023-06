Maltempo: Musumeci, ‘ricostruzione non può durare all’infinito, porre limite 9-10 anni’**

Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Leggo in queste ultime ore pretestuose polemiche, da parte di esponenti politici dell’opposizione -forse per tentare di recuperare credibilità perdute- a proposito di alcuni obiettivi che il governo vorrebbe darsi per meglio disciplinare la fase di ricostruzione, dopo una calamità, di qualsiasi natura: sismica, vulcanica, alluvionale, eccetera. Ebbene, l’ho detto e lo ripeto: le ricostruzioni in Italia, col denaro pubblico, non possono durare all’infinito, come purtroppo è accaduto. Si ritiene quindi di porre un limite massimo, che potrebbe essere di nove-dieci anni. Limite temporale che nella normativa vigente non è previsto”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.