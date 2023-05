Maltempo: Napoli (Az), ‘Bonaccini è naturalmente il commissario’

Maggio 24, 2023

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “La discussione che vorrebbe la maggioranza sulla figura del commissario per la ricostruzione delle aree alluvionate non è solo oziosa ma abbastanza misera. Come hanno riconosciuto due governatori di centrodestra, Luca Zaia e Roberto Occhiuto, il presidente della Regione Stefano Bonaccini è naturalmente il commissario”. Lo ha dichiarato Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

Questo “per due semplici ragioni – ha continuato -: è già il commissario per la ricostruzione post-sisma del 2012; conosce come pochi il territorio danneggiato dalle alluvioni. Due ragioni semplici ed evidenti a tutti tranne che a Salvini e alla presidente Meloni”.