Maltempo: Nevi (Fi), ‘su commissario governo valuta diverse ipotesi’

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “In Emilia-Romagna i danni sono molto, molto ingenti. Non c’è il semplice danno da mancato raccolto, ci sono danni strutturali, perché sopra ai campi è finita una quantità impressionante di fango. Ci vorrà molto più tempo, servono investimenti. Abbiamo proposto un grande piano per la tutela idrogeologica”, ma serve tempo “perché abbiamo bisogno di riprogettare il territorio e le infrastrutture in modo completamente diverso per prevedere anche fenomeni di questo tipo che sono, purtroppo, sempre più frequenti”. Lo ha detto Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera, intervenendo a Sky Start.

Per quanto riguarda il commissario, “il governo sta valutando diverse ipotesi, anche perché non c’è solo la regione Emilia Romagna, purtroppo il disastro è inter-regionale. La cosa fondamentale da fare è avere la massima collaborazione tra le istituzioni presenti, quindi governo, regione, provincia e comuni per costruire una squadra”.

“Forse, anche un aiuto esterno – ha continuato – può contribuire a migliorare ancora di più la capacità di risposta che devono avere lo Stato, le regioni e le provincie e i comuni. Lo abbiamo visto su altre questioni, come il terremoto del centro Italia e il Covid. Penso che un aiuto esterno possa essere non un depauperamento del potere del presidente della Regione ma un aiuto sincero, vero, per accelerare ancora di più l’opera di ricostruzione che sarà veramente complicata”, ha concluso.