Maltempo: ordinanza ristori per alluvione in arrivo, fondi per messa in sicurezza

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Nella riunione a Palazzo Chigi con il generale Francesco Figliuolo sull’alluvione dello scorso maggio, “particolare attenzione è stata riservata alla prossima ordinanza che consentirà di ristorare, già a partire dalle prossime settimane, le risorse impegnate per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, già effettuati e da effettuare. Particolare attenzione – riferiscono dal ministero della Protezione Civile – è stata riservata alle procedure tecnico-amministrative tra Struttura Commissariale, Regioni e enti locali, al fine di quantificare i danni subiti da famiglie ed imprese rimaste colpite per i successivi ristoro”.