Maltempo: Orlando, ‘ancora giornata difficile in Liguria, vicino a popolazione’

17 Ottobre 2024

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Ancora una giornata difficile in Liguria, oggi nel Tigullio, ieri nel Savonese. Innanzitutto ringraziamo i volontari, la protezione civile, i sindaci e tutte le istituzioni che si stanno attivando in queste ore per gestire una situazione complessa e delicata. Raccomandiamo a tutti grande attenzione, stanotte è ancora un periodo di allerta. Sono vicino a tutti i territori colpiti, alle persone che vivono questi giorni con la paura di poter subire di nuovo una tragedia”. Lo dice il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, in un video sui social.

“Non possiamo però più parlare di emergenze. Va detto che dobbiamo affrontare tutto questo con degli strumenti che oggi non ci sono – osserva Orlando – che sono quelli della prevenzione, sono quelli della mappatura del rischio, sono quelli di uno strumento che sia in grado a livello regionale di intervenire come pronto intervento. E ancora ribadiamo l’esigenza di non consumare più suolo, di non impermeabilizzarlo e di non rendere più rapido il corso dell’acqua”.