Maltempo: Paita (Az-Iv) a Musumeci, ‘hanno inventato una delega per dare senso a suo agire’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Lei è il ministro a cui hanno inventato una delega per dare un senso al suo agire. Le hanno conferito una delega che per loro non è importante quella della protezione civile, in un Paese che l’ha inventata”. Lo ha detto Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva e senatrice di Azione-Italia viva, durante il suo intervento nell’aula di Palazzo Madama nell’informativa del ministro Nello Musumeci, rivolgendosi direttamente all’esponente di governo.

“In questo Paese – ha concluso -, c’è stato solo un momento in cui si è avuto una strategia per dotare le nostre città, i nostri territori contro il dissesto idrogeologico e il cambiamento climatico: è stato il piano Italia Sicura. Quel piano non doveva essere cancellato, ed è responsabilità del Movimento 5 stelle e della Lega”.