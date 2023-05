Maltempo: Paita, ‘governo ripristino subito ‘Italia Sicura”

Maggio 19, 2023

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Il governo deve ripristinare subito l’unità di missione Italia Sicura per tutelare la sicurezza dei cittadini e contrastare il dissesto idrogeologico. Una struttura tecnica fondamentale cancellata per un grave errore del governo Conte. La Presidente Meloni venga in Parlamento a riferire su questa priorità per il Paese e sull’emergenza maltempo. Mettiamoci al lavoro tutti insieme”. Lo scrive su Twitter la Presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita.