Maltempo: Paita (Iv), ‘ferrovie al collasso, si spendano fondi del Pnrr’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Con il maltempo che sta flagellando il Nord Italia, la nostra rete ferroviaria è al collasso: guasti continui, collegamenti interrotti, ritardi cronici. Il sistema mostra tutti i suoi limiti di tenuta, legati ai mancati investimenti in manutenzione e prevenzione. I mesi persi dal governo a discutere di poltrone anziché spendere i soldi del Pnrr gridano vendetta e oggi ci presentano il conto”. Lo dice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva ed ex capogruppo al Senato di Azione-Italia viva.

“Ancora più grave – prosegue – il ritardo con il quale il governo Meloni si sta muovendo sul dissesto idrogeologico. Le risorse per far fronte alla difficile situazione in Emilia Romagna ancora non sono arrivate, e già siamo alle prese con una nuova emergenza: i nubifragi, le tempeste e le grandinate record al Nord”. “Ribadiamo quanto stiamo ripetendo da mesi: serve una struttura che lavori su prevenzione e gestione delle emergenze, una unità di missione contro il dissesto come Italia Sicura. Da Meloni e Salvini basta inutili annunci”, conclude Paita.