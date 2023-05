Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Che squallore il teatrino messo in scena da ambienti della maggioranza sulla nomina del commissario per l’emergenza in Emilia-Romagna. Bisogna scegliere pensando non alle prossime elezioni regionali ma ai bisogni immediati di famiglie e imprese colpite da una tragedia enorme”. Così Dario Parrini del Pd su twitter.