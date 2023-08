Maltempo: Pd, ‘in Mugello poche risorse e non ancora assegnate, governo rispetti patti’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Le risorse stanziate per ristorare i danni nel Mugello, dopo le alluvioni di maggio, sono insufficienti ancora non assegnate. Rimangono centinaia le frane da ripristinare e moltissime le imprese in ginocchio”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta i deputati Pd Emiliano Fossi, Marco Simiani e Marco Furfaro, sulla discussione della loro interrogazione svolta oggi, giovedì 3 agosto, alla Camera.

“Ci aspettiamo dal governo lo stanziamento, come promesso da tempo a le tutte le regioni colpite dal maltempo, di una maggiore disponibilità di risorse che dovrà essere pari al 100 per 100 dei danni e soprattutto l’erogazione puntuale di quelle già stanziate. Sarà inoltre necessario attuare tutti i progetti per contrastare il dissesto idrogeologico: la prevenzione è l’azione più efficace e no può essere rimandata”, concludono.