Maltempo: Postiglione (Prot. civile), ‘notte complicata, molti corsi d’acqua esondati’**

Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo vissuto una notte più complicata delle precedenti perché la situazione si è aggravata visto che tantissimi corsi d’acqua, principali e secondari, hanno superato le soglie di allarme e hanno iniziato a tracimare ed esondare”. Lo afferma, a SkyTg24, il vice capo Dipartimento della Protezione civile Titti Postiglione.

“In molti casi, la maggior parte, erano state compiute evacuazioni preventive – sottolinea – in alcuni casi non è stato semplicissimo evacuare le persone che in certe situazioni non volevano spostarsi”.