Maltempo: prosegue allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali a Milano

24 Maggio 2024

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Prosegue fino alle ore 14 di domani, sabato 25 maggio, l’allerta emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e per rischio temporali. Lo fa sapere il Comune di Milano, specificando che il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.