Maltempo: Provenzano, ‘Sicilia nel caos, Pd chiede informativa Musumeci e Salvini’**

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La Sicilia brucia e piangiamo le vittime. Purtroppo non è un fenomeno inatteso o straordinario, come afferma la destra siciliana, perché arriva dopo il disastro degli incendi dell’anno scorso. Ed è il segno della mancata prevenzione, dell’incuria nella gestione del territorio, di un’isola senza governo. Un dramma che arriva dopo giorni di trasporti allo sbando. Ecco perché come Partito democratico abbiamo chiesto un’informativa urgente al Ministro Musumeci e chiediamo al Ministro Salvini di rispondere sul disagio dei voli. Non è tempo di polemica, ma la Sicilia nel caos è un’emergenza nazionale e il Governo deve assumersi la responsabilità”. Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Peppe Provenzano, conversando coi giornalisti alla Camera.