Maltempo: R.La Russa, ‘Consiglio di Stato sospende sentenza Tar Lombardia su danni’

Marzo 9, 2024

Milano, 9 mar.(Adnkronos) – Il Consiglio di Stato ha sospeso, con un decreto emesso dal presidente della Sezione V, assegnataria del ricorso in appello promosso dalla Regione Lombardia, l’esecuzione della sentenza del Tar che, precedentemente, aveva annullato i provvedimenti riguardanti i ristori riconosciuti ai Comuni per i danni causati dal maltempo nel mese di luglio del 2023.

Il massimo organo giurisdizionale amministrativo ha sospeso l’esecuzione della sentenza ritenendo che ” (…) nella valutazione dei contrapposti interessi appare prevalente, in questa fase, quello di cui è portatrice la Regione Lombardia, di completare il finanziamento degli interventi urgenti già autorizzati e in corso di esecuzione”. I giudici hanno quindi fissato, per la discussione, la camera di consiglio del prossimo 4 aprile.

“La Regione -commenta l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, Romano La Russa- ha sempre operato secondo le regole, spinta dalla necessità di contrastare un’emergenza. Sono particolarmente soddisfatto perché è stato riconosciuto l’interesse prevalente di completare il finanziamento di interventi urgenti, soprattutto dopo le polemiche sollevate da chi voleva utilizzare la vicenda per mera speculazione politica, dimenticando la gravità della situazione che ci siamo trovati ad affrontare in quel periodo e mettendo in discussione la nostra buona fede. Adesso -conclude- andiamo avanti, come sempre, nel rispetto delle regole”.