Maltempo: Red Ronnie, ‘disastro in Emilia Romagna provocato?’, è bufera su Twitter

Maggio 18, 2023

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Bologna oggi non piove. Ma chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo. Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato?”. A scriverlo su Twitter è Red Ronnie, che assieme alle considerazioni posta un video in cui pone l’interrogativo che il maltempo – e i disastri annessi- siano stati provocati dai movimenti di un aereo che ha attraversato i cieli delle zone colpite. “Aereo anche nelle Marche, poi l’alluvione? E il terremoto in Turchia?”, aggiunge il popolare conduttore.

Parole, quelle di Red Ronnie, che hanno scatenato decine di commenti e di osservazioni, alcune interessate, altre dubbiose e molte ironiche o sprezzanti. “Non posso credere che si possano scrivere tali idiozie complottistiche. Da una persona come te ci si aspetta qualcosa di sensato”, tuona un utente. “Tu non stai per niente bene -aggiunge senza mezzi termini un altro- fatti vedere da uno bravo!”. “Nessun mistero -scandisce un altro utente- L’amministrazione del territorio non ha fatto nulla per impedirlo. Esistono i tensioattivi per inumidire il terreno e permettere all’acqua di penetrarvi. Pd incapace”.

Ma c’è anche, e non sono pochi, chi difende le posizioni del conduttore: “Caro Red, noi lo abbiamo capito, troppe coincidenze troppe. Noi le conclusioni le sappiamo trarre! (Gli Altri dormono?)”, scrive un internauta. “Quando l’aereo è passato sopra di noi il 5G non andava, maledetti”, aggiunge un altro. “Le scie chimiche provocano un cambiamento climatico. Vi sono vicina”, fa eco un’altra.