Maltempo: Richetti, ‘bene tempestività governo, Azione-Iv farà propria parte’

Maggio 23, 2023

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Oggi non è il tempo della polemica, né della retorica: oggi è il tempo dell’azione, della responsabilità, dell’unità di intenti di tutte le forze politiche, che leghi le attività parlamentari dei prossimi mesi. La tempestività del provvedimento prodotto dal governo riconosce l’emergenza e l’urgenza del momento: perché l’Emilia Romagna non può essere lasciata sola di fronte ad un evento che, per le sue dimensioni, ha pochi precedenti”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati, durante la commemorazione delle vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.

“Grazie alle istituzioni, vicine e solidali, grazie alle Forze dell’Ordine e ai volontari, che a rischio della loro incolumità, hanno salvato vite e ridato speranza. Azione-Italia Viva, da sempre convinta della necessità di ripristinare strutture di presidio, farà la sua parte, insieme alle altre formazioni politiche per consentire alle nostre comunità una ripartenza che rispetti la memoria delle vittime e dia fiducia a tutti quei giovani che, col sorriso e con un’incredibile determinazione, stanno curando la propria terra e le proprie radici”.