Maltempo: Roggiani (Pd), ‘basta negare emergenza climatica’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “In questi giorni le nostre città e i nostri comuni sono colpiti da violentissimi nubifragi, trombe d’aria, grandinate dalle dimensioni mai viste. Mentre c’è ancora chi, anche all’interno delle nostre istituzioni, nega i cambiamenti climatici e si fa beffe della giornata istituita dall’Europa per le vittime del ‘climate change’, oggi piangiamo anche sul nostro territorio due morti e diversi feriti. L’unica strada che possiamo prendere è quella che l’Europa ci indica con il Green Deal, supportato anche con i fondi del Pnrr. Non ci sono soluzioni alternative alla transizione ecologica e soprattutto non c’è più tempo da perdere”. Così su Instagram la deputata del Partito democratico Silvia Roggiani, segretaria metropolitana Milano, pubblicando alcune foto del nubifragio che la scorsa notte ha colpito Milano e la Lombardia.