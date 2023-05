Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Salvini si permette di lucrare tenendo insieme due cose che non sono paragonabili e lo fa in un momento in cui tante famiglie stanno vivendo una situazione drammatica. Il suo tweet è totalmente inadeguato e io credo che debba scusarsi. Un Ministro della Repubblica che si permette di scrivere quelle cose non è degno di ricoprire quella carica”. Così la deputata Pd silvia Roggiani, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.