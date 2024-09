Maltempo: Rosato (Az), ‘subito aiuti e sostegno a popolazioni colpite’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Preoccupano le notizie e immagini che giungono dall’Emilia Romagna e dalle Marche in queste ore. Dopo l’incubo del 2023, la notte scorsa diverse città si sono trovate ancora una volta sommerse dall’acqua, vittime della tracimazione di alcuni fiumi. Non possiamo permettere che queste tragedie continuino a ripetersi dopo il recentissimo passato. Non ci limiteremo a parole, ma lavoreremo affinché vengano attuate tutte le misure necessarie per proteggere i cittadini da disastri che sono evitabili e affinché, nel caso specifico, arrivino presto ristori e altre forme di sostegno alle popolazioni colpite”. Lo scrive sui social il deputato Ettore Rosato, vicesegretario di Azione.