Settembre 10, 2023

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Abbiamo deciso di fare a Ravenna la festa nazionale per stare vicini ai territori colpiti dall’alluvione e non consentiremo di spegnere i riflettori: incredibile non sia arrivato nelle tasche delle persone neanche un euro di ristori”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità a Ravenna.