Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag (Adnkronos) – “Piena disponibilità al governo a lavorare insieme in spirito di unità nazionale per mettere in campo risposte veloci, per la messa in sicurezza, il ripristino e i ristori. Il Pd c’è per individuare tutte le risorse che servono”. Lo ha detto Elly Schlein al Festival dell’economia parlando del maltempo.

“La prima cosa è metterci a disposizione per le risorse, per le imprese, l’agricoltura e le famiglie. Meritano risposte molto veloci”, ha spiegato la segretaria del Pd.