Maltempo: Seveso e Lambro esondano, a Milano strade chiuse e linee bus deviate

15 Maggio 2024

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Dopo le esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro, a Milano alcune strade sono state chiuse e diverse linee Atm sono state deviate o limitate. Viale Ca’ Granda, via Vittorini e via San Maurizio al Lambro (Cologno) sono chiuse al traffico, mentre Atm fa sapere che alcune linee di superficie sono deviate.

Nello specifico, il bus 45 devia e salta le fermate tra viale Ungheria e San Donato: il bus 66, nelle due direzionin devia e salta le fermate tra viale Ungheria/via Mecenate e via Milano/C.na Boscana. Il bus 88 non fa servizio tra viale Ungheria/via Mecenate e Linate Paese, mentre il bus 701 verso Cologno Sud, devia e salta le fermate da viale Italia/Centro Commerciale a via Battisti/Veneto; verso Sesto Rondò, da Cologno San Maurizio a viale Italia/Centro Commerciale.