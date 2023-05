Maltempo: Silvestri-Patuanelli, ‘vicini a popolazioni colpite’

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Esprimiamo grande vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dall’ondata di maltempo abbattutasi sull’Emilia Romagna. Il governo intervenga rapidamente per offrire tutto il supporto possibile e per avviare rapidamente la macchina dei soccorsi. Vicende terribili come queste ricordano ancora una volta l’urgenza di agire con forza e determinazione contro i cambiamenti climatici. Solo attivandosi in tal senso sarà possibile garantire una maggiore protezione ai nostri territori e ai cittadini”. Così in una nota Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato.