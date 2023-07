Maltempo: Simiani (Pd), ‘destra continua a fare battute su morti e devastazioni’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Negare l’evidenza sui cambiamenti climatici per meri interessi elettorali è grave ma continuare a farlo quando si ha una responsabilità di governo è imperdonabile. La frequenza con cui alluvioni, siccità, ondate di calore, trombe d’aria stanno colpendo tutte le regioni del Paese non può essere più derubricato al clima stagionale tradizionale. Ogni giorno contiamo morti, danni e devastazioni che non sono colpa del destino, come la destra vuole farci credere spesso con ironia, ma di processi produttivi incompatibili con la salvaguardia del pianeta e che rischiano di essere irreversibili”. Lo dichiara Marco Simiani, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente.

“Se governo e maggioranza non prendono atto con responsabilità che il clima sta cambiando e non affrontano con serietà questa problematica senza demonizzare l’Europa ma declinando gli indirizzi comunitari con le peculiarità italiane, avranno sulla coscienza il futuro delle nuove generazioni”, conclude l’esponente dem.