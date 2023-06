Maltempo: sindaco Rimini, ‘incontro proficuo ma restano nodi commissario e certezza risorse’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Quello con il governo “è stato un incontro molto proficuo, è chiaro che rimangono alcuni nodi ancora da sciogliere, come il tema del commissario, la certezza delle risorse, però è altrettanto evidente che ci saranno altri incontri già preannunciati. L’auspicio è che si possa arrivare davvero a una collaborazione istituzionale che possa dare risposte ai nostri territori, che ancora stanno soffrendo tanto”. Lo dice Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente della Provincia, lasciando l’incontro a Palazzo Chigi tra governo e territori alluvionati.

“A Rimini i danni sono più legati all’entroterra che alla costa. La costa semmai ha danni indiretti, per le disdette sul fronte turistico. Questo è comunque un danno economico importante, ma la priorità va ai territori che ancora oggi hanno fango e situazioni da sanare”. Sul valore del decreto, “non voglio entrare nel dettaglio delle cifre. Sicuramente, anche se fossero 2 miliardi, tutti siamo consapevoli, credo la presidente Meloni per prima, che non siano risorse sufficienti per coprire il disastro avvenuto”.

“Le cifre sono in evoluzione, sicuramente sono in ogni caso insufficienti ma tutti ne siamo consapevoli. E lo dico sinceramente, io sono un sindaco di centrosinistra ma ringrazio e riconosco che il governo è stato presente in queste settimane e questo è stato un segno tangibile di concretezza e vicinanza. Ora inizia il momento più difficile perché dobbiamo risolvere tanti problemi”. Quanto alle tempistiche per la nomina del commissario, “ci sarà a breve un altro incontro e speriamo che a breve si possa risolvere anche questo tema. Io confido in una collaborazione forte, anche nell’individuazione di un commissario che possa operativamente dare le risposte che in passato anche in Emilia Romagna siamo stati capaci di dare dopo il terremoto”. Sul nome, “non c’è un’indicazione precisa dagli enti locali, io un’idea precisa ce l’ho. C’è una figura che ha già dimostrato di saper fare molto bene il commissario. Io parlo a titolo personale: Bonaccini ha dimostrato grandi capacità e concretezza nel gestire passate criticità nella nostra regione”.