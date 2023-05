Maltempo: sondaggio Porta a Porta, 53% teme di vivere in zone a rischio

Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Il 65% degli intervistati dichiara di vivere in zone prive di opere di prevenzione, solo il 19% testimonia le avvenute opere di manutenzione sul proprio territorio. E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Porta a Porta in merito alla percezione sulla manutenzione del territorio dopo l’alluvione in Romagna.

È stato vagliato, inoltre, il timore degli italiani riguardo l’eventualità che si verifichino alluvioni o frane nelle aree in cui risiedono: il 53% ha paura di vivere in zone a rischio, mentre il 33% si sente al sicuro.