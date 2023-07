Maltempo: soppresso in commissione emendamento Pd su vicecommissari**

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – La commissione Ambiente della Camera ha soppresso l’emendamento presentato dal Pd al decreto Alluvioni che prevedeva la nomina di vice-commissari con la creazione di una struttura tecnica di supporto. Ieri in aula, dopo rilievi della Ragioneria di Stato, il presidente della Commissione Ambiente, Mauro Rotelli Fdi, aveva chiesto un approfondimento sulle coperture con il rinvio in commissione del provvedimento. Oggi la soppressione della misura. Il decreto torna in aula lunedì.