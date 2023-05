Maltempo: Speranza, ‘come per il Covid, si sta insieme e si difende il Paese’

Maggio 23, 2023

Roma, 23 mag (Adnkronos) – “Dobbiamo fare una grande operazione-Paese, che si sta stringendo tutto, dai sindaci al presidente di regione, alla Meloni che ha fatto benissimo ad andare lì. La mia posizione, come nel Covid, è che di fronte a una tragedia si sta insieme e si difende il Paese”. Lo ha detto Roberto Speranza a SkyTg24 parlando dell’emergenza maltempo in Emilia Romagna.

“Mi auguro che il Cdm metta in campo tutte le azioni possibili, non si possono fare miracoli, i danni sono enormi, di svariati miliardi. Oggi bisognerà dare una primissima risposta, bisogna avere la forza di rispondere come sistema Paese oggi e per l’emergenza di domani”, ha spiegato l’ex ministro della Salute.