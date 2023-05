Maltempo: Speranzon, ‘da Governo non solo parole ma fatti’

Maggio 21, 2023

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Il Governo Meloni è vicino alla popolazione dell’Emilia Romagna e subito metterà in campo misure per fronteggiare l’emergenza. Lo conferma la visita che il presidente Meloni ha fatto oggi nei luoghi devastati dall’alluvione, di ritorno dal G7 in Giappone lasciato anzitempo proprio per stare vicino alle popolazioni colpite dal maltempo. Fin dall’inizio il Governo ha dichiarato che non avrebbe lasciato sola l’Emilia Romagna e infatti già martedì ci sarà il Consiglio dei ministri per varare le prime misure per fronteggiare l’emergenza. Non solo parole, quindi, ma anche fatti”. Lo afferma il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.