Maltempo: Spinelli (Fdi), ‘presenza Meloni dà coraggio’

Maggio 21, 2023

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Ancora oggi nelle zone alluvionate regnano acqua e fango consegnando allo sguardo uno scenario desolante. Migliaia di persone restano sfollate. In tanti hanno perso tutto. Per questo la presenza di Giorgia Meloni è un segnale incoraggiante da parte del governo. Grazie al presidente del Consiglio per la vicinanza a una popolazione che soffre ma che saprà rialzarsi”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia e vicesindaco di Coriano, in provincia di Rimini, Domenica Spinelli.