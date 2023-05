Maltempo: Taruffi, ‘Pd a disposizione Protezione civile’

Maggio 18, 2023

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Stiamo promuovendo come Partito democratico una raccolta da destinare al fondo istituito dalla Regione Emilia-Romagna, e proveremo ad organizzare anche i tanti volontari e le tante volontarie che stanno dando la loro disponibilità”. Lo ha detto, a Radio Immagina, la web radio dem, il responsabile Organizzazione del Pd e assessore alle politiche per la montagna e il welfare dell’Emilia Romagna, Igor Taruffi.

“In questi giorni ho ricevuto tantissime telefonate da tantissimi circoli e federazioni di tutta Italia, che ringrazio. Proveremo ad organizzare tutte queste adesioni per metterle a disposizione della Protezione civile, perché in questo momento quello che serve è essere d’aiuto, e non certo d’intralcio”.

“Sarà lunga, sarà dura, sarà complicata, ci sono decine e decine di comuni isolati, centinaia di strade portate via dalle frane e centinaia e centinaia di strade, provinciali, comunali e statali che semplicemente non esistono più. La morfologia di una parte del territorio è stata letteralmente sconvolta ci sarà bisogno per settimane e mesi di duro impegno da parte di tutti”, conclude Taruffi.