Maltempo: Taruffi (Pd), ‘governo metta risorse anziché fare sciacallaggio’

20 Settembre 2024

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Il Governo, invece di attaccare sindaci e regioni e fare propaganda e sciacallaggio, deve mettere risorse vere sulla prevenzione e questo non sta avvenendo. Anzi tre giorni fa, la Presidente del Consiglio è andata a Confindustria ad affermare che il tema del cambiamento climatico non è una urgenza”. Così Igor Taruffi della Segreteria nazionale del Pd ospite ad Agorà.

“Il Governo – sottolinea l’esponente dem – dovrebbe mettere a disposizione risorse straordinarie per interventi straordinari, perché siamo di fronte a un evento, che insieme a quello dell’anno scorso, ha una portata storica. Lo ha affermato il Capo della Protezione Civile: sono eventi straordinari che si sono ripetuti in sedici mesi, in un giorno è caduta la pioggia che cade in sei mesi”.

“La vera sfida è ridisegnare il reticolo idrico di una regione, per questo occorrono miliardi. Abbiamo chiesto 8 miliardi e mezzo, il Governo ne ha stanziato uno solo. Ai cittadini e alle imprese non servono gli scaricabarile, servono le risposte. Invece di fare propaganda e sciacallaggio il Governo dovrebbe darle, quelle risposte: quante risorse vuole mettere, in quanto tempo, per un vero piano straordinario, che lo ha ricordato anche il ministro Musumeci, spetta alle autorità di bacino, che dipendono dal ministero dell’Ambiente. Parlatevi e governate, perché siete al governo. Invece di attaccare chi ce la sta mettendo tutta per sostenere cittadini e imprese, (si attacca l’Emilia-Romagna e invece si tace sulle Marche, chissà come mai), date una mano e date delle risposte. E invece non hanno trovato niente di meglio da fare che convocare una conferenza stampa -con l’emergenza ancora in corso- per attaccare gli i Sindaci e gli amministratori locali: vergognatevi!”, conclude Taruffi.