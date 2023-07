Maltempo: temporali e grandine in Lombardia, tetti scoperchiati, bomba d’acqua a Monza

Luglio 21, 2023

Milano, 21 lug. (Adnkronos) – Bomba d’acqua nella zona di Monza, forti grandinate nell’area di Mantova, pioggia e vento in provincia di Varese così come a Milano. E’ il bollettino meteo della prima parte della mattinata in Lombardia, mentre su Milano è ricomparso già il sole. I vigili del fuoco sono intervenuti in tutta la regione, con particolare attenzione in Brianza dove si registra qualche sottopasso allagato, qualche tetto scoperchiato e diversi alberi caduti. Oltre 110 gli interventi dei vigili del fuoco, principalmente per allagamenti anche se per ora il fiume Seveso è ancora entro i limiti.

“Sono oltre 70 le tempeste di ghiaccio che nel mese di luglio hanno colpito la Lombardia” è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati Eswd (European sever weather database), in nel Mantovano, in base alle prime stime i danni “ammonterebbero già a milioni di euro tra coltivazioni distrutte e strutture rovinate”. Tra Alto e Basso Mantovano, nelle prime ore della giornata, i chicchi di ghiaccio “più grandi di una palla da tennis” hanno colpito campi di mais, soia, pomodoro pronto per la raccolta, angurie, meloni, zucche. Danni anche a tetti di case e capannoni scoperchiati, oltre che a serre e pannelli fotovoltaici delle cascine.

“Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne italiane che nel 2023 supereranno complessivamente 6 miliardi dello scorso anno” conclude la Coldiretti.