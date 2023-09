Maltempo: tromba d’aria nel milanese, danni ad alberi e tetti ma nessun ferito

Settembre 22, 2023

Milano, 22 set. (Adnkronos) – Danni e disagi per il maltempo che nel pomeriggio di oggi ha colpito il milanese. Nella zona del rhodense, in particolare, sono stati messi in campo sei mezzi del comando di Milano tra vigili permanenti ( Rho, Legnano e sede centrale ) e volontari di Inveruno, Magenta e Corbetta per un totale di 30 uomini.

I problemi maggiori sono stati rilevati a Pregnana Milanese per una tromba d’aria i cui effetti sono stati per la maggior parte legati a tetti scoperchiati e alberi pericolanti. Il maltempo ha colpito anche i comuni di Rho e Canegrate, ma nessuna persona risulta coinvolta.

Sul fronte dei fiumi persiste lo stato di preallarme del fiume Seveso in via Valfurva a Milano ( 115 cm ). Non sono tuttavia pervenute richieste di soccorso alla sala operativa di via Messina.