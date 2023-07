Maltempo: Vaccari, ‘blitz da sciacalli, vogliono gestire soli senza nessuno tra le scatole’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Questi sono degli sciacalli”. Stefano Vaccari del Pd non usa mezzi termini nel commentare quanto accaduto in commissione Ambiente con la soppressione dell’emendamento dem al dl Alluvioni che istituiva vice-commissari con la creazione di una struttura tecnica di supporto. “Stanno profittando di una situazione di emergenza -dice Vaccari all’Adnkrono- per mantenere la gestione dei soldi, che sono pochi tra l’altro e insufficienti, senza avere nessuno tra le scatole”.

“Dopo che era stato approvato all’unanimità l’emendamento in commissione, con il parere favorevole della commissione Bilancio con il sottosegretario Freni che aveva giustificato le richieste di chiarimento della Ragioneria dello Stato, ora si inventano questo blitz coprendolo con il parere della Ragioneria per sopprimere quello che era stato il riconoscimento di una buona pratica”, quella della ricostruzione post terremoto “affidata al commissario Bonaccini”. Un blitz, aggiunge Vaccari, che avrà delle conseguenze: “Come ha detto il nostro capogruppo in commissione Simiani cambierà il nostro atteggiamento in aula e forse anche il nostro voto”.