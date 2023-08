Maltempo: Vaccari (Pd), ‘Bignami non blateri, ma impari a leggere l’italiano’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Perché il viceministro Bignami anziché blaterare su tutto non impara a leggere l’italiano e lo va a spiegare alle imprese agricole che hanno fatto presente la situazione di abbandono nella quale vivono? Perché invece di scaricare la responsabilità sulla Regione che, per fortuna insieme ai sindaci e ai comuni, è intervenuta con proprie somme, non si prende le sue di responsabilità come governo che dopo le passerelle dei primi giorni e le sue telefonate ai sindaci amici di partito si è perso nella foschia estiva? Perché non spiega perché non vogliono riallocare le risorse non spese finora sugli ammortizzatori sociali stanziati oltre i fabbisogni reali?”. Così Stefano Vaccari, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Agricoltura, risponde alle accuse di Galeazzo Bignami.

“Come gli abbiamo spiegato in Parlamento durante l’approvazione del decreto alluvione – continua l’esponente dem -, scrivere che metti dei soldi se non costruisci la modalità più efficace per erogarli non significa distribuirli subito. E siccome lui e la maggioranza non hanno voluto ascoltare nessuna delle nostre proposte frutto delle esperienze già fatte in casi di emergenza come questo il risultato è l’annuncite sui soldi e la nullità sulle erogazioni”. “Quanto alle competenze, non accettiamo certo lezioni da chi durante il sisma 2012 nel modenese faceva passerella tra le tendopoli e i Centri operativi comunali con i camerati di partito senza muovere un dito”, conclude Vaccari.