Maltempo: Vaccari (Pd), ‘commissario deve conoscere il territorio’

Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Serve un commissario che conosca il territorio e che sia riconosciuto dal territorio. Lo dicono tutti, anche i presidenti delle Regioni governate dal centrodestra. Sarebbero incomprensibili altre scelte se non dettate da ragioni elettorali e politiche. Non serve questo all’Emilia-Romagna”. Così sui social il deputato Dem Stefano Vaccari, richiamando le dichiarazioni dei governatori di centrodestra Luca Zaia, Giovanni Toti e Roberto Occhiuto favorevoli alla nomina di Stefano Bonaccini a commissario per l’emergenza maltempo e la ricostruzione.