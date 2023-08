Maltempo: Vaccari (Pd), ‘dal Governo solo chiacchiere’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Dal Governo solo chiacchiere. Gli impegni presi per la Romagna, a cominciare dai risarcimenti al 100% per famiglie ed imprese, rimangono solo nell’album delle buone intenzioni e sono lettera morta nei decreti del Governo, compreso l’ultimo prima della chiusura estiva”. Lo afferma il deputato del Pd Stefano Vaccari, segretario di presidenza della Camera.

“Da Regione, Province e Comuni -aggiunge- arrivano proposte serie per come candenzare gli interventi ed impegnare le risorse ma, nonostante la disponibilità del commissario Figliuolo, dalla Meloni e dai suoi ministri si fanno orecchie da mercante. Così non va bene. Hanno fatto bene gli amministratori locali a chiedere un urgente incontro alla presidente Meloni. Non si presenteranno con il cappello in mano. Loro stanno già lavorando sul territorio per fronteggiare emergenze e consentire la ripartenza. Chiedono di avere al fianco le istituzioni nazionali perché finora non hanno avvertito la giusta e concreta collaborazione e chiedono di avere le risorse necessarie per riavviare le attività e tornare nelle proprie abitazioni per ridare un senso alla vita di tutti i giorni. Girarsi dall’altra parte sarebbe un oltraggio insopportabile”.