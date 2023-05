Maltempo: Vaccari, ‘pure Tajani alza bandiera partito su commissario’

Maggio 29, 2023

Roma, 29 mag.(Adnkronos) – “Se pure un ministro come Tajani, alza la bandiera di partito sul tema della nomina del commissario per la ricostruzione allora sarà una brutta partenza per l’Emilia Romagna”. Così il deputato del Pd, Stefano Vaccari.

“Serve, di contro, che lo Stato si presenti unito e compatto e il Commissario goda della fiducia della gente così come è avvenuto, con in testa Errani prima e Bonaccini poi, per la ricostruzione post sisma. Quei fatti e la concretezza di quell’azione coprono qualsivoglia polemica o strumentalizzazione. Ministro Tajani prima di fare processi ideologici, per di più nell’undicesimo anniversario della seconda terribile scossa di terremoto che provocò morti e distruzioni, si informi con famiglie ed imprese che dopo quel sisma hanno ripreso la vita normale ed in molti casi hanno incrementato la loro attività con livelli superiori di fatturato e di occupazione”.