Maltempo: Vinci (Fdi), ‘bene decisione Cdm su proroga un euro per restauro monumenti’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Bene la decisione del Consiglio dei ministri di prorogare fino al 15 dicembre 2023 la misura inizialmente contenuta nel decreto-legge ‘Alluvione’ dello scorso primo giugno che prevede l’aumento di un euro dei biglietti d’ingresso ai musei per finanziare le attività di restauro delle strutture danneggiate dal maltempo in Emilia-Romagna. Una scelta di buon senso che ancora una volta dimostra l’azione concreta, senza slogan e passarelle, che il governo Meloni sta mettendo in campo per sostenere l’Emilia Romagna dopo l’alluvione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci.