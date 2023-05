Maltempo: Zampa, ‘bene visita Meloni, ora consapevolezza di lavorare tutti insieme’

Maggio 21, 2023

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Credo che la presidente Meloni abbia compiuto un gesto doveroso, si doveva recare in questi luoghi, vedere di persona quanto accaduto, incontrare i rappresentanti delle Istituzioni locali in vista dell’ulteriore incontro di martedì con il presidente della Regione, Bonaccini, e soprattutto del Consiglio dei ministri”. Lo dice all’Adnkronos la senatrice del Pd Sandra Zampa, dopo la visita della premier nei luoghi colpiti dall’alluvione.

“Meloni -prosegue l’esponente Dem- avrà sicuramente apprezzato la forza e il coraggio degli emiliano-romagnoli, anziani e giovani, una comunità molto unita che non ha esitato a mettersi subito al lavoro per superare l’emergenza. È sicuramente importante che il Governo centrale abbia potuto constatare che quello regionale farà pienamente la propria parte, come già accaduto con il terremoto, quando con la guida del commissario Bonaccini è stata possibile una ricostruzione davvero esemplare”.

“Non dimentichiamo che l’Emilia Romagna rappresenta una regione guida per l’Italia e una voce importantissima per il bilancio nazionale per la sua capacità di produzione industriale, di ricerca, di export, quindi è necessario -conclude Zampa- che ci sia la volontà e la consapevolezza di lavorare tutti insieme per superare questo momento”.