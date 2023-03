Manifestazione Firenze: Berrino (Fdi), ‘niente slogan contro squadrismo rosso a Bologna’

Marzo 4, 2023

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Oggi in un liceo di Milano l’ennesimo striscione, vergognosamente violento, che stavolta raffigura il premier Meloni e il ministro Valditara a testa in giù. È la solita violenza con metodi fascisti che vuole intimorire le istituzioni. Dal corteo della sinistra contro lo squadrismo, che ha sfilato nel pomeriggio a Firenze, sarebbero dovuti partire slogan anche contro lo squadrismo rosso, che a Bologna ha portato al pestaggio di due giovani di Azione universitaria. Eppure, nulla. È l’ennesima dimostrazione del doppiopesismo che regna sovrano a sinistra. La violenza è sempre da condannare, da qualunque parte arrivi”. Lo afferma il senatore Giovanni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia a palazzo Madama.