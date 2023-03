Manifestazione Firenze: De Corato, ‘slogan di incitamento ad odio contro Governo’

Marzo 4, 2023

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Noto con dispiacere che al corteo di oggi vi sono stati diversi slogan d’incitamento all’odio politico contro l’attuale Governo. In effetti non sono sorpreso: la sinistra negli ultimi mesi sta regredendo nella versione girotondina di vent’anni fa e le ultime primarie non fanno che certificarne il declino”. Lo afferma Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera.

“Nonostante le numerose sigle che hanno partecipato alla manifestazione odierna, i manifestanti -aggiunge- erano poche centinaia. Con dispiacere, noto anche che dal mondo politico di sinistra non vi è stata alcuna presa di distanza dall’increscioso manifesto del liceo Carducci”.