Marzo 4, 2023

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Non potevo che essere qui a Firenze oggi, siamo tantissimi con la scuola democratica e antifascista, contro la violenza, in piazza per i valori della nostra Costituzione”. Così su Twitter la senatrice Cecilia D’Elia, portavoce delle donne Dem, postando una foto in piazza.