Manifestazione Firenze: Latini (Lega), ‘ancora lontani da rispetto per avversari’

Marzo 4, 2023

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Di buon senso e di alta responsabilità istituzionale l’appello del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fredriga per una condanna chiara e unanime di tutti gli atti violenti, al di là di chi li commetta. Inaccettabile, inoltre, lo striscione di Valditara e Meloni a testa in giù questa mattina davanti a un liceo di Milano. Abbiamo assistito ai pestaggi brutali a Firenze così come a Bologna, con giovani di sinistra e di destra una volta aggrediti e una aggressori. Non possiamo accettare che nelle scuole torni il clima di odio degli anni ‘70, e anzi proprio la scuola dovrebbe essere il luogo della dialettica, del confronto, delle idee e del rigetto della violenza. Quando si organizza una manifestazione, come quella di Firenze, che parte con l’etichetta dell’antifascismo e poi usa slogan violenti contro il governo, mi pare che siamo ancora lontani da una politica civile e rispettosa degli avversari”. Lo afferma la deputata della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Cultura della Camera.

“Diciamo basta -aggiunge- a qualsiasi scontro fisico, togliendo la giustificazione di qualsiasi etichetta politica, perché la violenza è solo violenza, da bandire sempre”.