Manovr: Foti, ‘da Cdm misure serie e realistiche, priorità ben chiare’

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “In un quadro economico e congiunturale complicato, bene ha fatto il Consiglio dei Ministri a varare una manovra da 24 miliardi seria e realistica. Le misure fallimentari dei governi precedenti incidono pesantemente sul bilancio dello Stato, prima fra tutte il superbonus e il bonus facciate. Non da meno pesano l’aumento dell’inflazione, i costi dell’energia e del petrolio, che inevitabilmente subiscono gli effetti della guerra in Ucraina e dei conflitti in Medioriente. In questo scenario così complesso e con risorse limitate, sono però ben chiare le priorità del governo Meloni: sostegno ai redditi più bassi, ai lavoratori e alle imprese, e la riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre accorpando i primi due con un’unica aliquota al 23%. Inoltre, supporto alla natalità con detrazioni mirate, rinnovo dei contratti nelle Pa e risorse sulla sanità. Il governo di centrodestra si conferma coeso e compatto e con coerenza porta avanti gli impegni presi con gli italiani”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.